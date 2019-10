Marcelo Rebelo de Sousa quer dar posse ao novo Governo no próximo sábado. O Presidente da República anunciou que reservou "o sábado de manhã para isso" na sessão de encerramento do Congresso CIP 2019 - “Portugal: Crescimento ou Estagnação? A resposta está nas empresas!”

"Penso que se deve estar a saber por parte da AR quando é a primeira reunião da Assembleia da República. Se for na próxima sexta-feira, é possível dar posse no sábado de manhã, mas vamos esperar aquilo que a Assembleia vai decidir, sendo que eu reservei o sábado de manhã para isso".

A tomada de posse está agendada para as 10:30.

O Presidente recusou comentar a dimensão do novo executivo, o maior desde 1976.

Eu não comento esse tipo de questões" , afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, defendendo que a composição do Governo "é uma escolha de cada primeiro-ministro" e que "o Presidente da República limita-se a verificar se são respeitados os limites constitucionais e legais".

Com os elementos disponíveis, considerei que devia aceitar os nomes todos e deveria nomeá-los. E assim os nomeio e assim lhes vou dar posse no próximo sábado no início da manhã", adiantou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas.