O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que os sociais-democratas "a seu tempo" tomarão uma posição sobre as presidenciais, argumentando que Marcelo Rebelo de Sousa "ainda não se disponibilizou totalmente" para uma recandidatura.

Rui Rio falava antes de um almoço com o Presidente da República, na Base Aérea/Aeródromo de Manobra N.º 1 de Ovar, no distrito de Aveiro, depois de ter ouvido Marcelo Rebelo de Sousa elogiar a sua atuação neste período de pandemia de covid-19, que qualificou de "exemplar" e com reconhecimento "em inúmeros países".

Questionado sobre as eleições presidenciais de 2021, Rui Rio começou por responder: "Eu não vou falar disso aqui no campo de aviação. E o PSD ainda não abordou a questão das presidenciais".

"No caso concreto, e agora não do Presidente da República, mas o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa publicamente também ainda não se disponibilizou totalmente para a candidatura. Portanto, a seu tempo o PSD obviamente vai abordar e vai ter uma posição relativamente às presidenciais", acrescentou.

Interrogado se não teme que o PSD venha a declarar apoio ao seu antigo líder Marcelo Rebelo de Sousa demasiado tarde, Rui Rio retorquiu: "Uma das coisas que a vida nos ensina é a gestão do tempo. E uma coisa com que eu tenho sempre muito cuidado é na gestão do tempo".

Na quarta-feira da semana passada, durante uma visita à Volkswagen Autoeuropa, o primeiro-ministro, António Costa, manifestou a expectativa de esperar regressar àquela fábrica com o atual Presidente da República já num segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, contando, portanto, com a sua recandidatura e reeleição.

"Nós vamos ultrapassar esta pandemia e os efeitos económicos e sociais este ano, no ano que vem, nos anos próximos. E eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar. Cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor", declarou, em seguida, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta sexta-feira, o presidente do PSD escusou-se a comentar as palavras do primeiro-ministro e secretário-geral do PS na Autoeuropa: "Fez aquilo que entendeu que devia fazer e não tenho de apreciar, de fazer qualquer espécie de apreciação".

Rui Rio diz que "qualquer pessoa gosta de entendimento institucional"

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que “qualquer pessoa gosta que haja um entendimento institucional”, numa referência ao que foi apelidado de “combinação harmoniosa entre o primeiro-ministro (PS) e o Presidente da República (PR).

“Sim. Acho que qualquer pessoa gosta que, em termos de país, haja um entendimento institucional, dentro das diferenças que todos nós temos. Seja PR/Governo/Assembleia da República ou principais partidos políticos”, disse Rui Rio em Ovar, distrito de Aveiro, na companhia do Presidente da República, quando questionado pelos jornalistas se gostaria que dissessem de si que “combina harmoniosamente” com Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado almoçou hoje com Rio na base militar de Ovar, mas o presidente do PSD rejeitou que fizesse sentido a presença de António Costa no repasto.

“São coisas diferentes. Estou aqui para almoçar e prestar homenagem ao concelho com o Presidente da República. À tarde é o Governo que vem ao concelho mais massacrado e bem”, observou Rio.

“Agora, não nos vamos misturar. Nem eu sou membro do Governo nem António Costa é do PSD”, alertou.

Rio falava antes do almoço com o Presidente da República na Base Aérea/Aeródromo de Manobra N.º 1 de Ovar, depois de ter ouvido Marcelo Rebelo de Sousa elogiar a sua atuação neste período de pandemia de covid-19. Para Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Rio teve uma atuação "exemplar" de colocar “o interesse nacional à frente do partidário” na crise da covid-19, com reconhec.imento em inúmeros países.

Entretanto, o socialista e ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva disse numa entrevista que as personalidades de Marcelo e Costa “combinam harmoniosamente” e que o país ganharia se a relação continuasse.