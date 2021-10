Marcelo Rebelo de Sousa avisou esta quarta-feira durante uma visita à associação Ajuda de Berço que, caso o Orçamento do Estado seja chumbado, "dificilmente o Governo poderá continuar a governar com um orçamento dividido por doze, sem fundos europeus".

Portanto, continua o Presidente da República, iria existir eleições que, na melhor das hipóteses decorreriam sessenta dias depois, só em janeiro. Um enquadramento temporal que levaria a que um novo governo fosse constituído em fevereiro e novo Orçamento só iria existir em abril.

A partir deste pensamento, Rebelo de Sousa, que começará a ouvir os partidos com representação parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2022, diz que este interregno significaria "seis meses de paragem na nossa sociedade, da nossa economia e de muitos fundos europeus".

"A questão é esta, será que o Orçamento a aparecer em abril - supondo que era fácil aprová-lo - compensava os custos todos disto?", interroga, sublinhando que o bom senso mostra-lhe que a dimensão dos custos será demasiado elevada para que se dispense o entendimento orçamental.

Ainda assim, Marcelo reconhece uma margem para ser convencido pela oposição. "Admito sempre em democracia que haja quem pense melhor e quem explique melhor que o Orçamento do Estado a sair em abril vai ser muito diferente e melhor do que o orçamento que será aprovado em novembro".

"Vou ouvir dos partidos e pode ser que me digam: 'Olhe, senhor Presidente, está enganado, porque as eleições são boas, porque vai haver uma solução mais clara no parlamento e vai ser mais fácil chegar a entendimento sobre um Orçamento muito diferente, muito melhor e que vai compensar todo este tempo que se perdeu'... vou ouvir", admite.

Mas este aviso do Presidente da República merece uma ressalva: a de que apenas se limitou a fazer um raciocínio e que não se pronunciou sobre o que está no interior do Orçamento.

Questionado se está mais pessimista este ano do que nos anteriores, Marcelo revela que não, destacando que continua a entender que a alternativa "é tão pesada e tão custosa, que é natural que tudo seja feito para haver Orçamento".