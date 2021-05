Marcelo Rebelo de Sousa criticou esta quinta-feira a operação de segurança montada durante a festa do título do Sporting e, em entrevista à RTP, diz que "há uma leveza na ponderação de situações alternativas ao Marquês de Pombal, uma leveza excessiva na ideia de criar condições para um aglomerado de pessoas em torno do estádio".

O Presidente da República diz que os problemas de organização e funcionamento ditaram o desfecho violento vivido nas celebrações do título.

Interrogado sobre as responsabilidades políticas que originam da violência, o Presidente da República acredita que "há várias instituições chamadas a ponderar como prevenir este tipo de situações", mas destaca que "não é possível ter um polícia atrás de cada cidadão".

No entanto, o Chefe de Estado não hesita em defender Eduardo Cabrita, realçando não saber se, "verdadeiramente", "houve intervenção do ministro da Administração Interna ou se isso não foi tratado a nível de outras estruturas”.

"Não há dados de que tenha havido intervenção do ministro nesta matéria”, continua.