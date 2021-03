Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta tarde o bairro do Cerco, no Porto, e dezenas de pessoas saíram à rua para ver o Presidente da República, muitas vezes tornando difícil de cumprir o distanciamento social.

A visita, em dia de tomada de posse, está a ser sempre acompanhada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Marcelo acenou muito para as janelas, mas também houve muitos moradores do bairro que "desconfinaram" para ver de perto o Presidente.

"Eu tenho fugido o mais possível, cumprimento de longe. As pessoas querem exprimir, mas eu tento fugir...", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

O Presidente justificou esta visita com a necessidade de voltar ao local que também visitou durante a sua tomada de posse para o primeiro mandato, tendo ficado prometidas várias mudanças no bairro do Certo.

"Tinha saudades de ver este bairro, que está a mudar. Mudou muito em cinco anos, mas ainda tem metade para mudar", disse esta terça-feira.

Nesta altura, enquanto falava com os jornalistas, uma mulher aproximou-se de Marcelo a pedir-lhe "um beijinho", mas o Presidente recusou: "Não posso...".