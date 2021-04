A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque disse esta quinta-feira no parlamento que não foi discutida entre o Governo e o Banco de Portugal a possibilidade de recapitalização pública do BES com recurso à linha da 'troika'.

"Não foi", respondeu à deputada do BE Mariana Mortágua na primeira pergunta durante a sua audição Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, quando questionada "em que moldes é que a possibilidade de recapitalização pública foi discutida" entre as partes.

A deputada deduziu então que, "portanto, o Banco de Portugal quando falou publicamente da linha de recapitalização pública estava a falar de uma possibilidade teórica que não foi discutida diretamente com o Governo".

Exatamente", respondeu Maria Luís Albuquerque, acrescentando que "havia essa possibilidade prevista na legislação, mas não chegou nunca a ser discutida em concreto com o Governo".