Os Verdes disseram esta segunda-feira que o Governo propôs um plano de desconfinamento, gradual e por vários níveis, com o qual o partido genericamente concorda, mas avisaram que é preciso explicá-lo bem às pessoas para ser cumprido.

Após a reunião de políticos e especialistas no Infarmed, em Lisboa, sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, Mariana Silva, deputada do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), afirmou que foram avançadas propostas por parte do executivo que terão ainda de ser analisadas em pormenor pelos deputados.

A comunicação será agora, mais do que nunca, importante”, disse, depois de sublinhar que o que foi apresentado pelo executivo, que já fez “uma análise de risco” às atividades, prevê medidas graduais e faseadas, umas “a nível nacional e outras a nível concelhio”, que é preciso explicar.

Confirmando que “as escolas abrirão antes de algumas das outras actividades”, a deputada dos Verdes defendeu turmas com menos alunos, por forma a respeitar as regras do número de pessoas por metro quadrado para baixar o risco de contágio.