Marisa Matias considerou esta sexta-feira que "a campanha virou" e está segura que , no domingo, vão haver mais candidaturas à frente da extrema-direita.

Muita gente quis fazer esta campanha a campanha do ódio e do insulto, mas a solidariedade está a ganhar", afirmou a candidata, reiterando que "é a solidariedade que vai vencer o ódio e o insulto"

A candidata apoiada pelo BE afirmou que "se toda a esquerda for votar, conseguimos" e que nada está decidido. Desta forma, apelou aos apoiantes para levarem "sorriso nos lábios , orgulho no voto e com batom vermelho".

Foi em Coimbra que Marisa Matias encerrou a sua campanha, um último dia que, devido ao agravamento da pandemia, decidiu que seria exclusivamente online, com um encontro virtual que termina a corrida eleitoral como começou: uma conversa com algumas das pessoas da linha da frente que estiveram no lançamento da sua candidatura, em setembro, no Largo do Carmo, em Lisboa.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para domingo e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral termina hoje. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).