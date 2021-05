A ministra da Saúde admitiu, esta quarta-feira, que existem mais de 800 mil portugueses sem médico de família e que a situação se agravou com a pandemia de covid-19.

Enquanto o PSD fala em mais 865 mil portugueses, Marta Temido não especificou números, mas disse que o valor total estava abaixo da barreira dos 900 mil.

Nesse sentido, a ministra admitiu, na Comissão de Saúde, que se realiza esta quarta-feira na Assembleia da República, que Portugal tem: "um número de portugueses sem médico de família superior àquele que gostaríamos de ter”.

Relembrou que a pandemia de covid-19 veio "agravar a situação", mas que o compromisso é o mesmo de sempre, "trabalhar para inverter a tendência”.

A situação agravou-se em abril porque se continuam a verificar – e eram previstas – aposentações. Só este ano aconteceram mais de 100 aposentações de especialistas de medicina geral e familiar, mas, por outro lado, temos também mais 59 mil inscritos nos cuidados de saúde primários só neste quadrimestre. Muitos utentes cuja inscrição estava inativa, porque não eram utilizadores e reativaram a sua inscrição com a procura de cuidados de saúde e de vacinação” , explicou.

O deputado António Maló de Abreu, citando António Costa em 2016, lembrou que a política "é feita de promessas, mas de promessas para cumprir”, ao que Marta Temido respondeu:

A política é feita de compromissos e aquilo que o Governo de Portugal assume é o seu esforço no sentido da contratação de todos os recém especialistas em medicina geral e familiar que se formam no país e que queiram ficar no SNS”.