A ministra da Saúde afirmou hoje que Governo e autoridades de saúde não estiveram parados desde que foi conhecido o novo coronavírus, mas disse temer que Portugal, tal como os outros países, possa não estar totalmente preparado.

Não estivemos parados e, contudo, como todos os outros, tememos não estar preparados porque não depende só de nós”, afirmou Marta Temido, no final do debate de atualidade pedido pelo CDS no parlamento 9 sobre a resposta do país ao coronavírus.