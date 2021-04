O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou esta quinta-feira que a pandemia deu mais razões para acelerar a transição climática e que é fundamental que os Governos passem “o sinal certo” aos investidores.

Nestes tempos de pandemia, a recuperação é o maior objetivo a nível global e deve ser atingida em linha com as metas ambientais e climáticas. […] A pandemia de covid-19 deu razões adicionais para acelerar esta transição”, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, que falava no seminário empresarial Portugal-África "Exportar 'Verde' - Internacionalização das empresas na era da sustentabilidade", organizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela aicep Portugal Global - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).