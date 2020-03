O Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) tem um novo diretor clínico, o responsável pela Medicina Intensiva, José Júlio Nóbrega, e a polémica em torno desta situação na região está “resolvida”, declarou o presidente do governo madeirense.

“Acho que está tudo decidido”, afirmou Miguel Albuquerque, numa conferência de imprensa destinada a anunciar a intensificação de medidas de prevenção na Madeira, na sequência da declaração pela Organização Mundial de Saúde (OMS) da situação de pandemia do Covid-19.

O governante considerou que estão reunidas “todas as condições para continuar a trabalhar na saúde pública com estabilidade” no arquipélago, depois da polémica que surgiu devido à nomeação do ortopedista Mário Pereira, ex-deputado do CDS no parlamento regional, muito contestada pelos diretores de serviços do Sesaram.

Trinta e três responsáveis chegaram mesmo a pedir a demissão do cargo.

Miguel Albuquerque disse que a nova escolha para a direção clínica “foi uma decisão que resultou do diálogo entre o secretário regional da Saúde da Madeira, os médicos e as direções clínicas”.

Contudo, admitiu que “nunca há decisões consensuais”, concluindo: “Penso que temos a situação resolvida”, referiu, acrescentando que foi “uma decisão do Governo Regional”.

A nomeação do ex-deputado centrista Mário Pereira, um dos parlamentares mais críticos da política do Governo Regional na área da Saúde enquanto deputado, para o cargo de diretor clínico do Sesaram gerou uma onda de contestação entre os seus pares.

Os diretores de serviço do Sesaram mantiveram várias reuniões e manifestaram o seu desagrado pela escolha, considerando ser de caráter partidário, devido ao Governo Regional da Madeira de coligação PSD/CDS, tendo 33 apresentado a sua demissão das respetivas direções clínicas.

Apesar da polémica, Mário Pereira tomou posse em 7 de fevereiro, apelando, juntamente com o secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, ao “diálogo” e à “pacificação do setor”.

Mas, o braço de ferro manteve-se e Mário Pereira acabou por pedir a sua exoneração do cargo em 27 de fevereiro, alegando não ter conseguido “reunir o consenso imprescindível para a concretização, em pleno, dos objetivos propostos”.

Na quarta-feira, a RTP/Madeira anunciou que estava escolhido o novo diretor clínico, José Júlio Nóbrega, diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Sesaram.