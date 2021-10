O presidente da Região Autónoma da Madeira voltou a reafirmar a disponibilidade para negociar com o Governo a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Para Miguel Albuquerque, e como estão as coisas atualmente, os três deputados do PSD Madeira vão votar contra.

Eu estou disponível para conversar com quem quiser conversar comigo", disse.

As palavras do líder madeirense vão de encontro às de Rui Rio, depois de o presidente do PSD ter dito que todos os 79 deputados vão votar contra.

A votação do documento conta com os votos a favor do PS, que tem 108 deputados. O PAN, com três deputados, e as deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira já anunciaram a abstenção. Os restantes partidos, com Bloco de Esquerda e PCP incluídos, já anunciaram votos contra, o que coloca o Orçamento do Estado em posição de chumbo, num cenário que deverá levar a eleições antecipadas.