O ex-candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz acusou hoje Rui Rio de não ter “legitimidade política” para ser candidato a primeiro-ministro, que tenta ultrapassar com “adiamentos e expedientes” e tentativas de condicionar o Presidente da República.

Rui Rio é obviamente um presidente sem a legitimidade política para ser candidato a primeiro-ministro. Forçar a uma legitimidade formal, provocada por adiamentos e expedientes formalistas, em nada ajudará ao resultado do PSD nas legislativas que se aproximam ”, defendeu Miguel Pinto Luz em comunicado enviado à Lusa.

Para Miguel Pinto Luz, “Rui Rio é hoje um líder que esqueceu que defender os interesses do PSD está longe de ser sinónimo de defender os seus interesses pessoais”.

O insistir no adiamento de eleições bem como as várias tentativas de condicionamento da posição do Presidente da República, algumas em forma que em nada o dignificam, são democraticamente inaceitáveis”, sustentou.