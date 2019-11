O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, manifestou esta sexta-feira o seu apoio à candidatura de Miguel Pinto Luz à liderança do PSD, pessoa que considera “capaz” de liderar o partido.

Considero Miguel Pinto Luz capaz”, afirmou o presidente da CIP, até agora afastado das lides partidárias, num vídeo divulgado por Miguel Pinto Luz nas redes sociais, a fórmula que tem utilizado para comunicar nesta campanha para a presidência dos sociais-democratas.

No vídeo com a duração de um minuto, colocado nas contas oficiais do Facebook e do Twitter de Pinto Luz, não se vê ou ouve António Saraiva esclarecer em que condições está a manifestar o seu apoio ao candidato, surgindo apenas a legenda "António Saraiva - Presidente da CIP".

Para o presidente da CIP, o conhecimento e a amizade pessoal, bem como o acompanhamento do “percurso” de Miguel Pinto Luz, permitem “com autoridade referir que tem um conjunto de características que ajudarão o Partido Social-Democrata a guindar-se à posição que deve ter na sociedade portuguesa”.

Miguel Pinto Luz tem, por meu conhecimento pessoal, esse conjunto de características que ajudará a essa evolução”, concluiu António Saraiva.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se hoje em Bragança para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso.

A direção propõe que o 38.º congresso se realize em Viana do Castelo entre 07 e 09 de fevereiro, após as eleições diretas para o presidente do PSD em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta no dia 18.

Além de Rui Rio, que se recandidata, há mais dois candidatos, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, vereador na câmara de Cascais.