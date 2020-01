O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz reclamou, este sábado, ter alcançado 12% nas eleições diretas dos sociais-democratas, num resultado que qualificou de surpreendente, e sublinhou que a partir de agora a responsabilidade é “muito maior”.

Depois de cumprimentar Rui Rio e Luís Montenegro, Pinto Luz sublinhou que “o resultado hoje é claro”: “Chegámos aos 12%, 12% dos militantes do PSD disseram que queriam uma forma diferente de fazer política, uma agenda diferente, prioridades diferentes”.

Partimos com as expectativas modestas, todos sabemos, mas penso que hoje podemos dizer com propriedade que surpreendemos todos, mesmo aqueles que tentaram a todo o custo a bipolarização nestas eleições”, defendeu o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais.