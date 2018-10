O Ministério do Ambiente garantiu que muitas das recomendações feitas este ano por peritos europeus que analisaram a Serra de Sintra e avaliaram o risco de incêndio foram aplicadas, dando como exemplo a gestão de combustíveis.

“Relativamente ao trabalho desenvolvido com os peritos da Comissão Europeia, muitas das recomendações foram efetuadas no presente ano, nomeadamente a gestão de combustíveis nalguns pontos estratégicos, o programas aldeias seguras, as rotas de fuga e os exercícios de simulação”, indicou o Ministério da Agricultura.