A ministra da Saúde garantiu que o Governo tudo fará para manter os profissionais de saúde contratados no âmbito da resposta à covid-19, desde que as instituições entendam que são necessários.

“Cá estaremos para dar o seguinte passo, se as instituições entenderam que são necessários e pediram a sua manutenção”, disse Marta Temido, que respondia aos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, onde hoje está a ser ouvida.

No início da audição, a governante já tinha dito que as contratações de pessoal na área da Saúde para fazer face ao combate à pandemia de covid-19 representaram um acréscimo de 100 milhões de euros para apenas quatro meses, “independentemente de renovações futuras”, que não afastou.

Respondendo ao deputado Moisés Ferreira (BE), que questionou a ministra sobre a possibilidade de criar um estatuto de risco e penosidade para os profissionais de saúde, a ministra respondeu que o facto de estes trabalhadores serem de um setor específico como a saúde nunca foi descurado, aludindo a outras ocasiões com risco idêntico como quando o setor se preparou para receber doentes de Ébola.

“Não é uma questão nova, pode ser discutida, mas sem ser no quente do momento e apenas com a preocupação focada nos profissionais de saúde. Eles são aqueles que, em termos de ministério, tenho maior responsabilidade, mas [o assunto] merece uma abordagem mais genérica”, afirmou.