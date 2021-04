A ministra da Justiça disse esta quinta-feira, em entrevista à TVI24, que o Governo está a ponderar a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal, e que essa é uma questão que está em análise.

“É uma questão que tem de ser analisada, e uma hipótese que o Governo pondera. Estamos na estratégia, hoje aprovamos diplomas e uma das questões que está em análise é justamente essa”, disse, mencionando as alterações esta quinta-feira feitas ao combate à corrupção.

Francisca Van Dunem foi questionada sobre a intenção do presidente do Supremo de colocar um fim ao chamado "Ticão". António Joaquim Piçarra, juiz-conselheiro, tinha dito à agência Lusa que iria avançar com uma proposta junto do Conselho Superior da Magistratura.

Em resposta a isto, a ministra diz também não excluir a "possibilidade de haver uma intervenção no contexto em que esse tribunal opera".

Em entrevista, Van Dunem sublinhou que entende a Procuradora-Geral da República quando revelou compreender a perplexidade da sociedade perante o desfecho da decisão instrutória da Operação Marquês, mas nega que ela própria tenha ficado "perplexa".

Não fiquei perpelexa. Aqui é preciso alguma racionalidade, é necessário explicar que é importante ter um Ministério Público forte e capaz de acusar independentemente de quem esta a sua frente. E também é necessário termos juizes independentes que tomem decisões por mais dispares que sejam da opinião pública", defendeu.

Francisca Van Dunem afirma ainda que a justiça portuguesa passa qualquer teste da independência, mas entende que o desfecho instrutório não tenha sido consonante com as expectativas da população em geral. "Claro que é chocante para as pessoas não ser aquilo que esperavam."

A ministra reitera, no entanto, que não é socialmente sustentável que um processo demore tanto tempo: "A lentidão é esmagadoramente agressiva".