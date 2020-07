O ministro da Administração Interna disse esta quarta-feira que a GNR é uma força de segurança “adequada aos novos tempos” e destacou os primeiros oficiais generais da corporação que em breve podem chegar ao topo da hierarquia desta força de segurança.

O tenente-general Rui Manuel Carlos Clero tomou posse como novo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana e poderá ser o último general do Exército a liderar esta força de segurança, tendo em conta que os oficiais generais formados na GNR estão a concluir o curso que os leva a assumir funções no topo da hierarquia.

Este é o tempo marcado pela dimensão histórica de ao fim de 109 anos, a GNR, com os três coronéis que neste momento estão a concluir o curso de promoção a oficial general e com aqueles que estão já designados para a frequência no próximo curso, vai pela primeira vez poder contar com oficiais generais formados desde a academia militar para exercício de funções na Guarda”, disse Eduardo Cabrita, no discurso de tomada de posse do novo comandante-geral da corporação.