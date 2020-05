O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reiterou hoje que quer todas as universidades e politécnicos com planos para a retoma das atividades presenciais prontos para quando for levantado o estado de emergência devido à pandemia Covid-19.

A retoma das atividades presenciais tem de ser devidamente planeada", vincou Manuel Heitor, considerando que quer os planos prontos nas universidades e politécnicos até ao final da próxima semana, para que estas instituições estejam devidamente preparadas para quando for levantado o estado de emergência.

Segundo o ministro, as universidades e politécnicos têm de pensar nas condições de higiene e desinfeção, no prolongamento dos calendários e ajustamento de horários, por forma a garantir a retoma de alguma da atividade presencial, assim que tal for possível.

No entanto, vincou, essa retoma tem de respeitar a autonomia das instituições, que "têm o direito e responsabilidade" de assumir a sua retoma, considerando que cada caso é um caso e que poderão definir planos de retoma e datas distintos.

Há práticas e instalações muito diferentes e cada escola é um caso", referiu.