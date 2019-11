Fernando Medina é o presidente da Câmara de Lisboa e garantiu, em entrevista à TVI, que pretende continuar no cargo.

A questão foi levantada por Luís Marques Mendes que disse que entre os socialistas se fala na hipótese de Fernando Medina substituir Mário Centeno como Ministro das Finanças.

Segundo o comentador, Mário Centeno estará em rota de colisão com o Primeiro-Ministro o que pode fazer com que abdique do cargo.

Fernando Medina abordou ainda a importância da Web Summit para a cidade de Lisboa. Para o presidente da câmara da capital a mais-valia do evento vai muito além do investimento económico.