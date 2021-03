O ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, alertou esta quarta-feira que as alterações climáticas não são um problema da próxima geração, mas sim da atual, que tem a responsabilidade de mudar o futuro.

Quando falamos das alterações climáticas não podemos pensar apenas na próxima geração, a atual geração já sofre com as alterações climáticas e tem a responsabilidade de mudar as coisas no sentido de um mundo melhor e um clima melhor no futuro”, disse o ministro na conferência virtual sobre o clima “Investing in Climate Action: The Make-or-Break Decade”, organizada pelo Project Syndicate, uma organização internacional de media, pelo Banco Europeu de Investimento e pela Comissão Europeia.