Matos Fernandes começou por rejeitar que existisse falta de água no Rio Tejo, na última semana.

O Ministro do Ambiente recusou ainda que Espanha tivesse faltado ao Acordo da Convenção de Albufeira, que está relacionado com os caudais dos rios que são libertados pelas barragens para lá da fronteira.

Apesar das certezas de Matos Fernandes, no terreno, os moradores, ambientalistas e políticos têm uma opinião contrária à do governante.

Em entrevista à TVI, o ministro esclareceu que a frase que proferiu estava incompleta.

No Tejo que é gerido por Portugal, de facto, a quantidade de água que tem estado no rio é uma quantidade de água, em tudo, comparável com este período. Umas vezes há mais outras vezes há menos", reformulou Matos Fernandes.

Ainda assim, o Ministro do Ambiente garantiu que está preocupado com a situação que acontece no Rio Tejo e relembrou o que aconteceu há dois anos, quando existiu um "fenómeno gravíssimo de poluição".

O nosso Tejo está muito dependente daquilo que é a Convenção de Albufeira e da forma como ela é gerida", explicou o Ministro do Ambiente

Matos Fernandes disse ainda, que nos próximos meses, Portugal vai estar dependente da meteorologia e das descargas das barragens espanholas.