O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, espera ter "novidades" sobre o Plano de Reestruturação da TAP nos próximos dias, nomeadamente uma aprovação da Comissão Europeia.

Esperamos a breve prazo ter o plano aprovado pela Comissão Europeia", adiantou o ministro, frisando que a "reestruturação da TAP está no terreno".

Em entrevista a Miguel Sousa Tavares, esta segunda-feira, o ministro esclareceu que são menos 2.400 trabalhadores na transportadora aérea portuguesa e uma redução de 108 para 88 aviões.

Redução é da ordem dos 25% da força de trabalho".

O governante deixou claro que a TAP é uma companhia de bandeira e que o Governo quer ter uma empresa que serve um HUB.

Já perante as críticas de Miguel Sousa Tavares, que sugere um declínio na qualidade do serviço da companhia aérea, o ministro defendeu que "a TAP faz o que as low cost não fazem nem farão" e que "está a transportar mais que o resto".

Sem a TAP, a situação ficaria mais perigosa", apontou, descartando ainda que "a ideia que o Estado anda a meter dinheiro na TAP todos os dias é falsa"

"Ferrovia 2020 vai ser executado na íntegra"

O ministro das Infraestruturas relembrou que "sucessivos Governos desinvestiram na ferrovia" e que praticamente todo o Ferrovia 2020 está no terreno.