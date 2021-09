O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sublinhou esta terça-feira na Básica e Secundária do Cerco que, este ano letivo, as escolas estão mais bem preparadas para lidar com as dificuldades geradas pela pandemia, destacando que só "um diretor muito desatento" é que poderia dizer que o Governo está a pedir que os docentes e não docentes façam mais com o mesmo.

Questionado sobre a falta de recursos denunciada por alguns diretores de agrupamentos escolares, o ministro refere que "existe, este ano, um reforço de mais 3.500 professores que podem trabalhar nas tutorias, nos projetos pedagógicos das escolas. Temos mais técnicos especializados, através dos planos de intervenção em cada uma das escolas - de desenvolvimento social e comunitário. Só um diretor muito desatento é que poderia eventualmente dizer isso".

"Obviamente que os diretores, assim como as organizações que representam os trabalhadores, querem sempre mais. Mas é nesse equilíbrio que nós conseguimos construir estes planos", assinala Brandão Rodrigues.

Ainda interrogado sobre a greve de professores e pessoal não docente, que coincide com o arranque do ano letivo no ensino obrigatório, e que visa denunciar a precariedade do setor, o governante decidiu não se alongar nos comentários: "o ministério da Educação não tem nada a comentar, felizmente vivemos num país livre", disse.

O ministro salientou o trabalho de agrupamentos como o de Escolas do Cerco que disponibiliza o ensino profissional como uma das vertentes educativas. Nas visitas que fez às salas, Brandão Rodrigues apelou aos alunos que não parem o ensino no final do curso e que, depois, optem por seguir para as Universidades.

"A União Europeia é inequívoca relativamente à aposta no Ensino Profissional, só com um ensino profissional de qualidade e com a dupla certificação - académica e profissional - é que nós podemos verdadeiramente dar o salto. Por um lado, ter certificações e, por outro lado, para dar uma resposta mais variada aos nossos alunos", assegura Tiago Brandão Rodrigues que considera que estes cursos têm sido essenciais para combater o abandono escolar. "Sabemos que muitos destes alunos podiam ser candidatos ao abandono escolar e ao encontrarem o seu curso de referência, encontram uma forma também de se realizarem. A sociedade precisa deles".