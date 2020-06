A ex-deputada da UDP na Assembleia Regional da Madeira Conceição Pereira morreu esta quinta-feira aos 84 anos, vítima de doença, disse o coordenador regional do BE, Paulino Ascenção.

É uma referência que inspira o BE na Madeira e todos os ativistas e militantes de esquerda pela luta que travou, ainda na época da ditadura, pela justiça social e pelos direitos das mulheres", referiu Paulino Ascenção em declarações à Lusa.

Para o coordenador regional do BE, Conceição Pereira era "uma mulher de coragem", que enfrentou os tempos difíceis do pós 25 de Abril mas que "nunca desistiu da luta".

A memória que tenho é que era uma pessoa que participava sempre com muita alegria nas lutas que abraçava e também sempre com grande esperança", adiantou.

Conceição Pereira nasceu em 1936 na freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, tendo despertado para a política em 1969 quando subscreveu, entre outros, uma carta ao governador civil de então sobre questões políticas e sociais na Madeira.

Foi dirigente sindical do Sindicato dos Escritórios e do Sindicato dos Professores da Madeira, foi ativista da UDP em 1975 e cofundadora, em 1999, do Bloco de Esquerda na Madeira.

Além de ter exercido a docência, foi ainda dirigente da UMAR - União das Mulheres Alternativa e Resposta, deputada, pela UDP, no mandato de 1992 a 1996, candidata a eleições nacionais e para o Parlamento Europeu e poder local e mandatária na Madeira da candidatura de Fernando Rosas nas eleições presidenciais de 2001.

Presidente da Assembleia da Madeira lamenta morte da ex-deputada

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, manifestou hoje profundo pesar pela morte da ex-deputada Conceição Pereira, que designa como "mulher de causas".

"Deputada no Parlamento Regional entre 1992 e 1996, eleita pela UDP, Conceição Pereira foi uma mulher de causas que abraçou de forma entusiástica", diz o presidente da ALM, salientando que ao longo da sua vida foi "uma ativista que esteve na fundação e crescimento de muitas organizações políticas, movimentos sociais e sindicais".

À sua família e aos seus companheiros políticos dirijo as mais sentidas condolências", conclui a nota de imprensa da ALM.

Também em comunicado, o PS/M manifesta "profundo pesar" pela morte de Conceição Pereira, sindicalista e cofundadora do Bloco de Esquerda na Região.

Conceição Pereira notabilizou-se por ter sido dirigente e militante da UDP, cofundadora do Bloco de Esquerda, sindicalista (integrou o Sindicato dos Escritórios e o Sindicato dos Professores da Madeira) e membro da União de Mulheres Alternativa e Resposta", recorda o PS, sublinhando que, "neste momento, há que destacar a sua entrega às causas política, cívica e social em que acreditava".