O conselho de ministros reunido esta quinta-feira aprovou um plano de contingência para a eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, que acrescentou que o plano do Governo se divide em dois planos, um vocacionado para as empresas e outro para os cidadãos.

O decreto-lei aprova novas medidas, medidas adicionais, no sentido de termos o nosso plano de contingência completamente operacional, sendo que essas medidas correspondem também ao alinhamento do nosso plano nacional de contingência com o plano de contingência gizado pelos 27 estados membros ao nível da União Europeia", afirmou o ministro.

A principal prioridade do Governo passa por acautelar a situação das empresas portuguesas que tenham negócios com o Reino Unido, e que devem tratar de todas as questões antes do dia 31 de dezembro de 2020, frisou Santos Silva.

No decreto-lei que engloba as medidas previstas, e no que diz respeito aos cidadãos, os portugueses a viver no Reino Unido mantém os direitos intactos até 31 de dezembro de 2020. A legislação também se aplica a cidadãos britânicos a viver em Portugal.

Britânicos, estejam no Reino Unido ou na União Europeia, vão ser sempre considerados como irmãos em Portugal", reiterou Augusto Santos Silva.

Augusto Santos Silva vincou, por mais de uma vez, que o Governo pretende que o Reino Unido consiga um acordo para a saída da União Europeia.

A partir do momento em que o Reino Unido saia da União Europeia passará a ter uma legislação própria", afirmou o MNE.

As candidaturas de portugueses a estatuto de residente no Reino Unido duplicaram em no mês de agosto.