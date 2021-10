O presidente da Iniciativa Liberal anunciou esta quarta-feira que o partido votará contra o próximo Orçamento do Estado, acusando o Governo de não fazer ideia de “como pôr o país a crescer” nem como controlar a despesa pública.

O nosso sentido de voto vai ser contra este Orçamento que não tem qualquer espécie de ambição relativamente ao crescimento do país”, anunciou o deputado único João Cotrim Figueiredo, no final da reunião com o Governo sobre as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República.