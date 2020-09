O Bloco de Esquerda faz depender a viabilização do Orçamento do Estado do fim das transferências para o Novo Banco e da realização de uma auditoria feita por instituições públicas, adiantou hoje a coordenadora do partido, Catarina Martins.

Numa entrevista ao jornal Expresso, Catarina Martins considera "uma irresponsabilidade" o Orçamento para 2021 prever continuar a fazer transferências para o Novo Banco, por entender que a gestão do banco "está a lesar o interesse público em milhões e milhões de euros".

A proposta do BE é esta: não há nenhuma injeção no Novo Banco e faz-se uma auditoria com uma comissão pública com vista ao processo de denúncia do contrato com a Lone Star", disse Catarina Martins, na entrevista ao Expresso.

A coordenadora do Bloco de Esquerda considera existirem no Banco de Portugal, na Inspeção-Geral das Finanças e no Tribunal de Contas "técnicos e capacidade para criarem uma comissão para essa auditoria".

Na mesma entrevista ao semanário, Catarina Martins afirma ser "óbvio que o Fundo de Resolução tem de ser demitido", por ter feito "tudo o que a Lone Star queria" e permitir que o Estado seja "roubado em milhares de milhões de euros".