A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, é a convidada de Miguel Sousa Tavares esta segunda-feira no programa "A Meu Ver".

Um dia após o anúncio de que o Bloco vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021, Catarina Martins vai explicar a estratégia do partido para as próximas semanas de negociações até à votação na especialidade.

Num ano que se avizinha muito difícil do ponto de vista económico e social, a líder do Bloco vai ainda dar conta do estado em que se encontra o apoio da esquerda ao Governo minoritário de António Costa.

Uma entrevista a não perder esta segunda-feira à noite, no J8.