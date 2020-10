O presidente do PSD acusou o Governo de não se ter preparado para a crise que resultou da pandemia de covid-19 e por não ter tornado a economia do país mais robusta no período de crescimento económico.

A história e a ciência económica ensinam-nos que as crises são cíclicas. Por isso, um governo responsável, sabe que em épocas de crescimento, tem de preparar a economia para que ela consiga a robustez necessária para enfrentar os períodos de recessão, ou seja, para estar capaz de minorar os problemas sociais deles decorrentes”, disse no segundo dia de debate na generalidade da proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2021.

Deixou ainda duras críticas à gestão que tem sido feita do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que, apresenta hoje, "grandes falhas na sua capacidade de resposta" e "maiores dificuldades para responder à pandemia”.

Foi mais longe e disse que falta planeamento, mas, sobretudo, "falta consideração e respeito" pelos utentes que não têm outra forma de se tratar sem ser através do SNS.

Acusou também o executivo de querer “dar tudo ao mesmo tempo” e ter “o descaramento de dizer que não há austeridade”, considerando que tal é “enganar as pessoas”.

Distribuir o que se tem por quem mais precisa, é justo e merece o nosso apoio e incentivo. Mas distribuir tudo ao mesmo tempo - o que se tem e o que se não tem - é empenhar o futuro e enganar as pessoas. É dar a falsa ilusão de uma facilidade que não é real e que, mais tarde, poderá ter de ser paga com desnecessário sofrimento”, afirmou.

O presidente do PSD voltou a referir que o partido vai votar contra, mas que estão "tranquilos" porque foram informados que este documento teria de ser à esquerda, invocando as declarações do primeiro-ministro no final de agosto, ao Expresso.

Tal como nos orçamentos anteriores, este orçamento limita-se a olhar para o presente e quem vier atrás, que feche a porta”.