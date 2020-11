A suspensão do pagamento por conta proposta pelo PSD terá um impacto na receita de 1.511 milhões de euros em 2021 caso seja aprovada, de acordo com cálculos feitos pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

A proposta do PSD de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "altera o ritmo de cobrança de imposto no biénio 2021–2022 e em 2021 penaliza a receita em 29,4% (–1.511,3 ME)", pode ler-se num relatório da UTAO a que a Lusa teve acesso nesta terça-feira.

De acordo com o texto dos sociais democratas, cuja votação está agendada para hoje, "é suspenso o Pagamento por Conta (PPC) durante o período em que vigorarem as medidas restritivas ao funcionamento de atividades económicas, passando a aplicar-se consoante o resultado do exercício o pagamento real apurado de IRC".

IVA na restauração a 13% proposto pelo PCP custa até 397 ME

O alargamento da taxa intermédia do IVA na restauração para 13%, proposto pelo PCP nas alterações ao Orçamento do Estado para 2021 pode custar até 397 milhões de euros, segundo cálculos da UTAO.

Os técnicos do Parlamento preveem que a proposta do PCP, que prevê o alargamento "a todos os bens e serviços do setor" da restauração, repondo a taxa intermédia (13%), "tenha como efeito estático uma redução do imposto a favor do Estado entre 396,5 ME [milhões de euros] e 339,3 ME".

Os dois valores têm origem "em dois cenários construídos com base em dados históricos de anos anteriores", segundo a UTAO, sendo que o efeito estático "se obtém assumindo que a redução no parâmetro fiscal não altera a quantidade transacionada de alimentação e bebidas nem o preço destes serviços", e os dados históricos "a base tributável e o imposto a favor do Estado observados pela Autoridade Tributária e Aduaneira nos sete semestres anteriores".