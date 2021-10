Governo e partidos debateram a proposta de Orçamento do Estado para 2022 em plena crise política. Eis uma seleção de frases proferidas na Assembleia da República durante o debate:

Neste momento, o Orçamento ainda não reprovou, portanto, enquanto isso não estiver claro eu não ponho, como diz o povo, o carro à frente dos bois”

Rui Rio, presidente do PSD

26-10-2021

O Governo também tem o dever de interpretar qual é o seu dever perante o nosso país e os portugueses. E sobre isso não tenho a menor dúvida: o dever do Governo, o meu dever, não é virar as costas num momento de dificuldades, é enfrentar as dificuldades e por isso eu não me demito.”

António Costa, primeiro-ministro

26-10-2021

Mesmo que passe, está à vista que a maioria parlamentar que o apoiou se desfez por completo. Para passar o OE, vai ter de andar à pesca a linha e mudar o isco no anzol consoante o peixe que quer pescar. [A ‘geringonça’ já] estava coxa, hoje não tem pernas para andar. Está sentada numa cadeira de rodas, à espera que alguém a empurre. Inverteu toda a lógica de Mário Soares e, mais, agravou quando disse que quando precisasse dos votos do PSD para aprovar o Orçamento, o seu Governo acabaria.”

Rui Rio

26-10-2021

Se amanhã não tiver um orçamento aprovado é porque não quer. Uma a uma, o primeiro-ministro rejeitou - sem explicar ao país porquê - todas as nove medidas que o Bloco de Esquerda apresentou.”

Catarina Martins, coordenadora do BE

26-10-2021

O ponto a que chegamos hoje é conhecido. O Governo considerou apenas isoladamente algumas das propostas do PCP.”

Jerónimo de Sousa, secretário-geral PCP

26-10-2021

A geringonça matou a geringonça. [António Costa] está entre a espada e o muro e não tem como sair da situação em que se colocou.”

Telmo Correia, líder parlamentar do CDS-PP

26-10-2021

Senhor primeiro-ministro, evitar uma crise orçamental também está nas suas mãos. Mas para que isso aconteça, e é certo que temos presente que se uns querem usar este debate para construir muros, o PAN pretende usar este debate para construir pontes, para dar respostas ao país, aos desafios que temos pela frente e a uma crise que não desapareceu nem vai desaparecer tão depressa.”

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN

26-10-2021

Consideramos que todos os caminhos devem ser ponderados, mas se a decisão for a de dissolução, então que sejam marcadas o mais rapidamente possível.”

José Luís Ferreira, deputado do PEV

26-10-2021

Aconteça o que acontecer, e mesmo na hipótese, que hoje parece remota, de o orçamento vir a passar amanhã, é certo que a geringonça já morreu. Por mim, paz à sua alma, mas posso dizer que é obviamente uma derrota pessoal sua.”

João Cotrim Figueiredo, deputado único da Iniciativa Liberal, para António Costa

26-10-2021

Se a maioria que se formou em novembro de 2015 se considerar esgotada e que não tem mais caminho para andar isso será uma enorme frustração pessoal. Assumo isso porque efetivamente acredito e acreditei desde o princípio que esta maioria tinha um enorme potencial, um potencial que ia muito para além de desfazer aquilo que o PSD e o CDS tinham feito, mas um potencial para construir um futuro robusto para o nosso país. Se se verificar que isto não é assim é mesmo uma frustração pessoal. Isso não tenho nenhum pejo em reconhecer.”

António Costa

26-10-2021

Há uma coisa que posso garantir: O Governo assume todas as suas responsabilidades. No entendimento de haver eleições, ou no entendimento de não haver eleições. Eu sei que liderarei o meu partido nessas eleições.”

António Costa

26-10-2021

A maioria parlamentar conheceu hoje o seu dia fúnebre. Senhor primeiro-ministro, a responsabilidade do que vai acontecer amanhã [quarta-feira] será sua ou da cumplicidade do Bloco de Esquerda, mas há uma coisa que lhe quero dizer: aconteça o que acontecer amanhã, o seu Governo acabou e não passarão muitos meses até que os portugueses possam escolher outro Governo.”

André Ventura, deputado único do Chega

26-10-2021

Não há nenhuma razão para cavar trincheiras onde antes construímos pontes, ainda há tempo para estarmos à altura das responsabilidades. Há estrada para andar e há estrada para pavimentar: nós temos um dia e estamos disponíveis até ao último momento.”

Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS

26-10-2021

O país não quer nem precisa de voltar aonde não foi feliz. Não é tempo de arriscar tudo e deitar tudo a perder.”

João Leão, ministro das Finanças

27-10-2021

Se o senhor fez, desta vez, o orçamento mais à esquerda de sempre, se é tão hábil que conseguiu uma coligação que nunca ninguém tinha conseguido, porque é que desta vez não consegue? Se calhar porque não quer.”

João Almeida, deputado do CDS-PP

27-10-2021

A estagnação económica é um mito da direita. A direita ficou parada no tempo em que governou e em que de facto havia estagnação económica.”

João Leão

27-10-2021

Eu creio que a pergunta é esta: o povo de esquerda, o povo do nosso país percebe que se crie uma crise política porque não se quer responder a pensões, a trabalho digno, a um SNS de qualidade? Eu creio que a resposta é clara e inequívoca: não percebe. Infelizmente, parece que apenas o Governo, apenas o PS e apenas o senhor primeiro-ministro não percebem a resposta do nosso povo.”

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE

27-10-2021

Estão em cima da mesa dois modelos de sociedade. Não há encenação, não há vontade de crise, há um Governo que vem aqui de cara lavada dizer o que pode fazer e o que vai continuar a fazer pelos portugueses. Por isso, não tenho dúvidas que este Orçamento é um dos mais importantes dos 42 anos da história do Serviço Nacional da Saúde.”

Marta Temido, ministra da saúde

27-10-2021

Os dois dias de debate converteram-se numa extensa moção de censura ao Governo, que será reprovada pelos seus antigos aliados da esquerda radical.”

Adão e Silva, líder parlamentar do PSD

27-10-2021

Quando rejeitamos este orçamento, estamos a criar oportunidade para aqueles que não gostam do salário mínimo a aumentar, exercerem o poder. Quando rejeitamos o Orçamento do Estado porque não vamos suficientemente longe na 'destroikização' das leis laborais, estamos a dar uma oportunidade àqueles que as troikizaram.”

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia

27-10-2021

Este Governo morre hoje, esta maioria morrerá hoje. António Costa vai atrás do seu sonho, a maioria. Deus sonha, mas não dorme.”

André Ventura

27-10-2021

A geringonça esgotou-se nas suas contradições. Não é só uma frustração sua, é mesmo uma derrota sua, porque achou que podia governar eternamente com a extrema-esquerda.”

João Cotrim de Figueiredo

27-10-2021