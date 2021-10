O Conselho de Ministros vai reunir-se esta terça-feira de forma extraordinária para discutir o Orçamento do Estado para 2022. A reunião é de caráter preparatório e não terá a presença do primeiro-ministro, que vai participar nas cerimónias comemorativas do 5 de outubro.

Na sexta-feira o Governo volta a reunir-se para fechar o documento, que tem de ser apresentado até 11 de outubro na Assembleia da República.