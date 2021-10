O Governo anunciou esta quinta-feira que foram aprovados três diplomas com um conjunto de novas medidas que vão afetar diretamente o setor da saúde, trabalho e cultura.

Após Conselho de Ministros, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que foi aprovado na generalidade, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Foi aprovado o novo estatuto do SNS, que conforme estabelecido na lei de bases da saúde vem clarificar o papel e a relação entre os vários atores do sistema de saúde, rearfirmando a centralidade do SNS”, disse Mariana Vieira da Silva.