Na intervenção do CDS-PP, no debate de apreciação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, Telmo Correia começou por dizer que ficou claro que terminou um ciclo.

Estas duas últimas perguntas e respostas [do PCP e do BE] parecem deixar muito evidente que este debate marca o fim de um ciclo e o fim de um modelo (...) a geringonça matou a geringonça", disse.

O deputado referiu que esta proposta de orçamento "é má" e que foi feito "contra as empresas".

É um orçamento que representa a herança da geringonça. É um orçamento que não resolve questões da própria conjuntura", referiu.

Deu como exemplo as medidas anunciadas para combater a crise dos combustíveis e classificou-as como "trocos".

Telmo Correia acusou António Costa de se fechar "numa casa assombrada" ao decidir negociar apenas com a esquerda, porque sempre defendeu que essa era a única solução.

O seu modelo acabou e o senhor não tem solução nenhuma e esse é seu principal problema", finalizou.

Na resposta, António Costa criticou o facto do CDS e do PSD serem os únicos a ficarem contentes com o chumbo de um orçamento, mas lembrou que existem sempre soluções.

Em democracia há sempre soluções. Da nossa parte, ate ao último minuto, faremos tudo para viabilizar este Orçamento do Estado."

Em contrapartida, voltou a assegurar que não o fará qualquer preço, porque "o país não suporta, nem comporta qualquer preço para a aprovação do Orçamento do Estado".