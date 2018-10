A deputada do Bloco de Esquerda anunciou na manhã de sábado os acordos conseguidos com o Governo, numa reunião que terminou já de madrugada, para inscrever no próximo Orçamento do Estado para 2019, onde se inclui uma redução do IVA na potência contratada de eletricidade.

O objetivo de redução da fatura energética foi conseguido", anunciou Maria Mortágua, em conferência de Imprensa, este sábado.

Segundo a deputada do Bloco de Esquerda, a medida que terám efeito mais direto é o da "redução do IVA sobra potência contratada de 23% para 6%", afirmou Mariana Mortágua, anunciando uma transferência de 180 milhões de euros para combater o défice tarifário.

A medida foi acordada, sexta-feira, numa reunião com o primeiro-ministro António Costa para entrar no Orçamento de Estado para 2019 e, segundo o Bloco, as alterações poderão entrar em vigor em dezembro, altura em que a ERSE faz a revisão das tarifas anuais, que são habitualmente divulgadas a 15 de outubro.

Propinas em 856 euros

Já as propinas no ensino superior vão fixar-se nos 856 euros no máximo, no ano letivo de 2019/20, segundo revelou a deputada bloquista, avaliando ainda o processo de negociações do Orçamento do Estado para 2019.

O Bloco de Esquerda anunciou que o teto máximo será de "dois IAS", referindo-se aos 428,90 euros do Indexante dos Apoios Sociais.

A medida anunciada da redução das propinas no Ensino Superior, que neste momento tem um teto máximo de 1068 euros, leva a que, no ano letivo de 2019/2020, o valor será de 856 euros, uma redução de 212 euros por ano.

O Bloco de Esquerda anunciou ainda ter acordado com o Governo a descida do IVA para 6% nos bilhetes para espetáculos.

Antecipação de pensões

Nas negociações, o Bloco de Esquerda acertou ainda com o Governo a antecipação da segunda e terceira fases do regime de acesso às pensões das longas carreiras contributivas "já em 2019 e dentro da legislatura".