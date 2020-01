O Bloco de Esquerda anunciou esta quinta-feira que vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2020, garantindo a aprovação do documento do Governo.

Em conferência de imprensa, Catarina Martins frisou que, perante as medidas já acordadas com o Governo, o partido vai optar pela abstenção.

Com os votos favoráveis dos 108 deputados socialistas e a abstenção do BE (19 deputados), PCP (10) e PAN (4), fica assim assegurada a aprovação do Orçamento de Estado na generalidade.

Falando antes de anunciar o sentido de voto do partido, Catarina Martins falou sobre as negociações com o Governo que ficarão plasmadas no Orçamento do Estado para este ano.

Adicionalmente aos 800 milhões de reforço orçamental para responder à suborçamentação do SNS propostos pelo Bloco, foi acordado um pacote adicional de medidas de resposta à emergência no setor da saúde que prevê a eliminação das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, o reforço do investimento com 180 milhões de euros adicionais para a comprar de meios de diagnóstico, a regulamentação da Lei de Bases da Saúde para criar um regime de exclusividade no SNS e a criação de equipas de saúde mental e internamento psiquiátrico nos hospitais que não oferecem esta valência.

Na quarta-feira, o PCP anunciou que se iria abster, tal como o PAN. No entanto, ainda não estavam assegurados os votos suficientes para garantir a viabilização do OE2020 na generalidade, faltando então pelo menos a abstenção ou um voto favorável de mais um deputado para que o PS veja o seu orçamento seguir para a especialidade.

PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal anunciaram já o voto contra à proposta orçamental.