O Bloco de Esquerda vai responder ao desafio para redigir os termos do acordo proposto para o Orçamento do Estado para 2022 e o documento vai seguir ainda esta segunda-feira para o Governo.

Segundo apurou a TVI, do documento fazem parte medidas que os bloquistas têm vindo a reivindicar, nas áreas laborais, saúde e pensões.

O Bloco quer reverter cortes da troika no trabalho, como na indemnização por despedimento, no valor pego pelas horas extra, nos dias de férias, ou na caducidade da contratação coletiva.

Em relação à Saúde, os bloquistas defendem a autonomia dos hospitais, a exclusividade dos profissionais de saúde e a criação de uma carreira para os técnicos auxiliares de saúde.

Sem surpresa, nesse documento vai constar ainda a exigência do fim do corte do fator de sustentabilidade, incluindo o recálculo das pensões para quem se reformou com grandes cortes entre 2014 e 2018.

Recorde-se que o Governo tinha pedido ao Bloco os termos deste acordo por escrito, na sequência de várias declarações públicas de figuras bloquistas.

Questionada sobre esta intenção, a coordenadora Catarina Martins afirmou que nada tinha mudado entretanto e que o Governo "conhece bem" os pontos negociais do Bloco.

As reuniões já marcadas

A nova ronda de negociações à esquerda, anunciada para esta semana, arranca já esta segunda-feira à noite. Segundo apurou a TVI, o PAN será o primeiro partido a sentar-se à mesa com o Governo, que procura aprovação à proposta de Orçamento.

Esta terça-feira, será a vez do Bloco de Esquerda e do PCP. A TVI ainda não conseguiu apurar quando serão recebidos o PEV e as deputadas não inscritas.

Estas reuniões serão privadas, sem a presença da comunicação social, e poderão ser determinantes para evitar uma crise política que se seguiria ao chumbo até agora anunciado do Orçamento do Estado para 2022.

No sábado à noite, um dia depois de ter recebido delegações partidárias no Palácio de Belém, em Lisboa, o Presidente da República afirmou que fez em público e privado o que podia para prevenir junto dos partidos uma crise política.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que espera diálogo sobre o Orçamento nos próximos dias, entre Governo e partidos, e sublinhou: “O cenário não só mais desejável, mas mais natural é não haver crise política."