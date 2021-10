O presidente do Grupo Parlamentar do CDS Telmo Correia reagiu esta quarta-feira ao desfecho do Orçamento do Estado para 2022, realçando a previsibilidade do chumbo.

"Era um Orçamento que só podia ser aprovado à esquerda, e que nada fazia pela economia real, que faz crescer ao país. Era Estado e só Estado", assume.

Correia destaca ainda que, "se a geringonça morreu, a culpa é do primeiro-ministro", um cenário que classificou como "inevitável".

Telmo Correia afirma que "um novo ciclo abriu-se" e que, com ele, virão novas eleições. Questionado sobre se a divisão à esquerda vai ajudar a direita nas próximas eleições, reitera que a "alternativa só pode vir da direita e do centro-direita".