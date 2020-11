A Comissão Política do Bloco de Esquerda (BE) defendeu esta quarta-feira a manutenção do voto contra na votação final global do Orçamento do Estado para 2021 com o argumento de que “o processo parlamentar não melhorou a proposta".

Esta resolução é aquela que a Comissão Política do BE levará à Mesa Nacional – que se reúne esta noite virtualmente - e, apesar de estar “condicionada às votações ainda em curso”, é “baseada nas propostas e indicações de votos conhecidas”.

A Mesa Nacional constata que o processo parlamentar não melhorou a proposta de Orçamento em termos que permitam ao Bloco a sua viabilização. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda manterá, na votação final global, o voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021”, refere.