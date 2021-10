O PAN voltou a reunir-se esta quarta-feira com o Governo, naquela que foi a segunda reunião entre as partes para discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022. Afirmando que continua a existir diálogo, a porta-voz do partido diz que o "sentido de voto não está definido", quando falta uma semana para a votação na generalidade.

A líder partidária diz que o PAN é um partido "de responsabilidade", mas pede "investimento e compromisso" da parte do Governo. Falando sobre as medidas que o PAN considera "estruturais" para a viabilização do Orçamento do Estado, Inês de Sousa Real refere que deve ser alcançado um memorando de entendimento que consagre as medidas exigidas, que vão desde a Saúde ao Ambiente.