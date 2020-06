O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu esta segunda-feira a todos os cidadãos que contribuam para a defesa e conservação dos oceanos, com urgência, que considerou ser um desígnio de Portugal.

O chefe de Estado fez este apelo numa mensagem divulgada no portal da Presidência da República na Internet, para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos.

A atual situação de combate à Covid-19 não pode, de modo algum, afastar-nos do nosso compromisso com os nossos mares, património comum da humanidade. É um imperativo de cidadania global. Mas é também um imperativo de cidadania nacional", defende Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o Presidente da República, "Portugal, 'nesga de terra debruada de mar', como lhe chamou Miguel Torga, encontra-se numa posição privilegiada para se afirmar, nos próximos anos e nas próximas décadas, como um país de vanguarda na defesa e conservação dos oceanos".

Devemos começar, desde já, e com urgência, a trabalharmos para a concretização deste desígnio coletivo, que corresponde, aliás, à nossa vocação marítima de muitos séculos. Nos oceanos, no mar português, o passado reencontra-se com o presente, todos os dias", sustenta.