O Governo está a trabalhar com a Ordem dos Médicos para duplicar o número de vagas para formação especializada em saúde pública "excecional e imediatamente", anunciou a ministra da Saúde.

A ministra da Saúde, Marta Temido, fez este anúncio durante uma intervenção no debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, após advertir que Portugal tem de estar preparado "para responder à persistência ou ao recrudescimento da covid-19".

Marta Temido referiu que este "é mais um passo" para que o Governo dá para reforçar o número de profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e assinalou que este setor foi assumido como "a grande prioridade orçamental para 2020".

"Já reforçámos em 20 mil os efetivos do SNS, só desde 2015. São hoje mais de 140 mil os efetivos do SNS. E durante o período excecional de resposta à pandemia aumentámos ainda em 3995 a força de trabalho do SNS. Com os 1150 recém-especialistas que esperamos a muito curto prazo contratar, teremos largamente cumprido aquilo que é o quadro de referência das contratações para este ano", acrescentou.