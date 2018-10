Os Verdes questionaram hoje o Ministério da Justiça sobre a falta de inspetores da Polícia Judiciária (PJ), alertando para o facto de o quadro da PJ prever 2400 inspetores e existirem cerca de 1100.

Através de uma pergunta dirigida à Assembleia da República, o deputado do Partido Ecologista “Os Verdes” José Luís Ferreira solicitou respostas quanto ao quadro “deficitário” e “envelhecido” de inspetores da PJ.

Segundo o partido, apesar de ter sido aberto um concurso público para 120 novos inspetores da Polícia Judiciária, “não existe um ganho de recursos humanos”, uma vez que este número não chega para colmatar os que se retiram.

“O facto de saírem mais inspetores do que entram faz com que se perca a transmissão de todo o conhecimento para as novas gerações”, sublinham os Verdes, relembrando as conclusões do Relatório Anual de Segurança Interna de 2017.