Sucedem-se, neste domingo, as reações à morte de Otelo Saraiva de Carvalho, capitão de Abril e mentor da Revolução dos Cravos.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foram dos primeiros a lamentar a morte de Otelo, com o Presidente da República a dizer que "é ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância", enquanto o primeiro-ministro enalteceu a sua "dedicação e generosidade".

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, homenageou Otelo, “o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas”, que concretizou o sonho de todos os que “ansiavam por viver em liberdade”.

Apesar dos excessos que se possam apontar, nomeadamente no período pós 25 de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho foi, e será sempre considerado, o maior símbolo individual do Movimento das Forças Armadas”, consta na mensagem de pesar do presidente da Assembleia da República.

Segundo Ferro Rodrigues, “por todos os democratas, que ansiavam por viver em liberdade e em democracia, Otelo Saraiva de Carvalho concretizou esse sonho”.

No momento do seu desaparecimento, e pelo seu decisivo contributo, é justo render-lhe a mais sentida homenagem”, enalteceu.

O presidente do PSD, Rui Rio, reconheceu “o papel corajoso e decisivo” de Otelo Saraiva de Carvalho no 25 de Abril, considerando que será a história, com isenção, que avaliará o que “fez de bom e de mau”.

O dia da morte de Otelo Saraiva de Carvalho é momento para reconhecer o seu papel corajoso e decisivo no 25 de Abril e na conquista da liberdade”, referiu o presidente do PSD, Rui Rio, numa publicação na rede social Twitter.

Para Rio, é à história que vai competir, “com isenção”, fazer “a avaliação global de tudo que ele fez de bom e de mau”.

Hoje não é o dia para isso”, concluiu.

O BE agradeceu o “contributo imprescindível” de Otelo na revolução que trouxe a liberdade a Portugal, considerando que foi um “construtor do 25 de Abril”.

Otelo Saraiva de Carvalho foi um construtor do 25 de Abril, estratega da Revolução que trouxe ao país a Liberdade, pôs fim à guerra e à colonização e abriu a esperança de uma democracia política e social”, pode ler-se numa nota do BE.

No momento da morte do capitão de Abril, “o Bloco de Esquerda agradece esse contributo imprescindível e endereça à família as mais sentidas condolências”.

Já na rede social Twiiter, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou que o Otelo Saraiva de Carvalho é “uma figura maior do que a sua própria história”.

Estratega do 25 de abril, será sempre lembrado como um dos libertadores de Portugal”, elogiou.