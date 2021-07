A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou esta terça-feira um voto de pesar pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril de 1974, cumprindo um minuto de silêncio em sua homenagem.

O documento foi aprovado com os votos contra do CDS-PP, PPM e de um deputado municipal independente, a abstenção do PSD e os votos favoráveis de PS, BE, PCP, PAN, PEV e oito eleitos independentes.

O voto, subscrito por PS, PEV e BE recorda o papel de Otelo Saraiva de Carvalho - que morreu na madrugada de domingo no Hospital Militar - na Revolução de Abril.

“A Assembleia Municipal de Lisboa […] manifesta o seu mais profundo pesar, guardando um minuto de silêncio em sua memória, e dando conhecimento deste voto à família e à Associação 25 de Abril”, lê-se no voto apresentado.

Numa declaração de voto oral, a deputada municipal do PPM, Aline Beuvink, afirmou não fazer “minutos de silêncio nem votos de pesar a assassinos terroristas condenados pela justiça portuguesa e que só não cumpriram pena porque foram amnistiados”.

“Por mim, que a terra lhe seja bem pesada pelos crimes que cometeu”, acrescentou.

Por seu turno, o deputado do CDS-PP Diogo Moura sublinhou que Otelo Saraiva de Carvalho “foi obreiro da liberdade e da democracia”, mas ressalvou que “depois atentou contra ambas” como “dirigente de uma organização criminosa”.