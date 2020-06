A resposta que o presidente da Câmara de Lisboa (CML), Fernando Medina, deu ao presidente do município de Ovar, Salvador Malheiro, após este ter sugerido uma cerca sanitária em Lisboa, está a dar que falar.

Em entrevista ao jornal das 8 da TVI, Medina acusou o autarca de Ovar de querer protagonismo e referiu que o que foi dito, em nada contribui para resolver problemas.

Ele não faz ideia do que é Lisboa, nem a região de Lisboa, nem os problemas da região de Lisboa, nem a dimensão da região de Lisboa. Basta ser uma freguesia de Sintra para ser maior do que Ovar e, por isso, a minha valorização do que ele diz, é nenhuma”, afirmou à TVI. Mas Medina não se ficou por aí e disse que salvador Malheiro estava com “saudades de ir à televisão”.