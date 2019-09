O porta-voz do PAN, André Silva, afirmou que o partido está disponível para conversar com qualquer força política depois das eleições legislativas de 6 de outubro, mas reconheceu que tem sido mais fácil dialogar com o PS do que com o PSD. A posição de André Silva foi assinalada no programa “Tenho Uma Pergunta Para Si”, da TVI, esta quarta-feira.

Estamos disponíveis para conversar com qualquer partido”, começou por dizer André Silva.

Mas o deputado reconheceu que tem sido mais fácil dialogar com o PS.

Neste momento, da forma que os partidos se encontram, há uma maior facilidade de diálogo com o PS do que com outros partidos. (…) Com quem conseguimos mais falar e negociar para fazer aprovar medidas não foi com o PCP nem com o BE, foi com o PS”, sublinhou.

Questionado sobre se é indiferente para o PAN dialogar com o PS ou o PSD, André Silva respondeu que não porque o partido liderado por Rui Rio é “mais fechado” e “tem tido posições mais conservadoras”.

Não é indiferente neste momento porque temos um PSD que não é social-democrata, que é ultra, que tem tido posições mais conservadoras, é bastante mais fechado e tem-se revelado mais difícil falar com o PSD do que com o PS."

Uma coisa é certa: o PAN garante que não estará no governo.

Estamos disponíveis para dialogar para fazer avançar as nossas causas. No limite, poderemos fazer um apoio parlamentar. Nunca estaremos no governo. O PAN não estará no governo que resultará das eleições de 6 de outubro. O PAN tem um caminho ainda para fazer. O papel do PAN, neste momento, não é estar no governo", destacou.

André Silva sublinhou ainda que é importante para o país "haver uma política de longo prazo".

O deputado recusou a ideia de que o partido é mais animalista do que ecologista, afirmando que “o maior capítulo” do programa do partido incide sobre “matérias ambientais”.

E sobre as abstenções na Assembleia da República, André Silva levou um gráfico para reiterar que o PAN absteve-se 13% das vezes.

Tem-se dito que o PAN é o partido que mais se abstém. Gostaria de tornar claro que fizemos mais de 4000 votações e o PAN absteve-se 13% das vezes. Há outros partidos que se abstiveram quase o dobro.”

Recusando posicionar o partido à esquerda ou à direita do espectro político, considerou que "a maior parte das pessoas não vota com base na ideologia".